Коронавирус заставит украинцев по-новому путешествовать в ЕС

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Европа не откроет свои границы для тех, у кого не будет вакцинации от коронавируса.

Детали: Путешествовать в Европу украинцы смогут только при наличии пройденного курса вакцинации от коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время форума «Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы» в Киеве 8 февраля.

При этом, по его словам, сама же Украина, вероятно, тоже будет пропускать на территорию только иностранцев с прививками.

«Будет ли мир путешествовать? Это все зависит от нас, от людей. Потому что я уверен, что Европа не даст возможности свободного странствования, если у тебя нет вакцинации. Если люди хотят уехать — отдохнуть или по работе, надо будет вакцинироваться», — заявил украинский президент.

В то же время Зеленский уточнил, что Украина после начала вакцинации от коронавируса будет принимать зеркальные меры по условиям пропуска иностранцев без прививки. По словам главы государства, Украина должна иметь зеркальные, паритетные отношения с другими государствами, особенно с соседями — странами ЕС.

«Если они будут пускать с какими-то штампами, паспортами или подтвержденным вакцинированием, то мы должны делать то же самое», — отметил президент.

Относительно вакцинации в Украине, то Зеленский напомнил, что она будет добровольной, но для тех, кто сделает прививку, или уже переболел коронавирусом, будут отменяться карантинные запреты. Впрочем, президент отметил, что все граждане, которые работают в государственном секторе и много контактируют, непременно должны сделать прививку.

«Я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые получают от государства средства, и которые имеют постоянный контакт с людьми, они не имеют права отказаться от вакцинации. Кроме тех, кому это противопоказано», — подытожил Владимир Зеленский.

В тему: Глава Минстерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует уже через неделю.