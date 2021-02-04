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Новости > Стал известен уровень смертности от коронавируса в Украине

Стал известен уровень смертности от коронавируса в Украине

Автор: «Фраза»
04.02.21 16:09
759
Стал известен уровень смертности от коронавируса в Украине

Главное: Смертность от коронавируса в Украине составила чуть менее 2%. При этом подавляющее большинство умерших — пожилые люди старше 60 лет.

Детали: Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 80,3% от всех подтвержденных случаев инфицирования. При этом, по словам главного государственного санитарного врача, заместителя здравоохранения Украины Виктора Ляшко, летальность болезни составила 2%.

«В целом в Украине за период эпидемии подтверждено лабораторно 1 млн 221 тыс. случаев коронавирусной болезни. На данный момент имеем выздоровевших 1 млн 23 тыс. случаев, то есть 80,3% от всех выявленных случаев», — заявил он на международной онлайн-конференции, организованной посольством Суверенного Мальтийского Ордена в Украине.

«Но есть и негативная грустная тенденция, это 22 тыс. 760 случаев летальных в результате коронавирусной болезни», — цитирует Ляшко Цензор.НЕТ.

Таким образом, по его словам, на данный момент летальность от COVID-19 составляет чуть меньше 2%.

«В то же время наивысшая летальность регистрируется в Кировоградской области — 3,3%. Но в Кировоградской области наименьшее количество заболевших, потому и концентрация летальности в этой области наибольшая. Самая низкая летальность фиксируется в Ровенской и Черкасской областях», — уточнил Ляшко, указав, что из всех летальных случаев, 84% — это лица старше 60 лет.

«Потому и кампания имунопрофилактики, которая у нас должна начаться в феврале этого года в первую очередь направлена на медицинских работников, и после этого переходит на людей старше 60 лет», — заключил он

В тему: За 11 месяцев 2020 года в Украине умерло 549 тыс. 170 человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом резкий скачек смертности зафиксирован в ноябре прошлого года.

Тэги: здоровье, карантин, смерть, смертность, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус

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