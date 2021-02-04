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Новости > В Италии мафия ополчилась на «скорые», которые пугают наркоторговцев

В Италии мафия ополчилась на «скорые», которые пугают наркоторговцев

Автор: «Фраза»
04.02.21 15:28
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В Италии мафия ополчилась на «скорые», которые пугают наркоторговцев

Главное: Итальянская мафия потребовала от водителей «скорых» отказаться от использования спецсигналов под угрозой физической расправы.

Детали: В итальянском Неаполе мафия потребовала от экипажей «скорой помощи» перестать пользоваться сиреной и проблесковыми маячками. Как сообщает Lenta.ru, местным кланам не нравится, что медики распугивают наркоторговцев и их клиентов, которые ошибочно принимают их сирены за облаву полиции.

Как утверждается, бандиты угрожают водителям «скорых» физической расправой в случае, если те продолжат использовать спецсигналы, из-за чего те обратились за помощью в полицию.

В тему: В начале июня 2011 года полиция Италии арестовала более 140 человек по подозрению в связях с мафией. Аресты были проведены в рамках масштабной операции силовиков против калабрийского криминального синдиката «Ндрангета». Арестованных, среди которых было несколько местных политиков, подозревали в перевозке наркотиков, вымогательстве и мошенничестве.

В ноябре 2014 года полиция Италии обнародовала запись, снятую в апреле того же года скрытой камерой с мощной оптикой, которая впервые в криминальной истории зафиксировала обряд посвящения в члены мафии.

В середине 2017 года на юге Италии полиция задержала 116 членов мафиозных структур.

Тэги: мир, наркотики, мафия, Италия, скорая помощь, курьезы

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