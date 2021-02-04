Минздрав выделил 10 млн гривен на исследование «мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами»

Главное: Министерство здравоохранения Украины объявило тендер на проведение «биоповеденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами».

Детали: Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины 1 февраля обнародовал на сайте государственных закупок тендер на проведение «биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году». Победители получат 10 млн гривен на исследование того, как ВИЧ-инфекция и инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) распространяются среди геев.

Как объяснила пресс-служба ЦОЗ, биоповеденческое исследование проводится среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, а именно среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в возрасте с 14 лет. Оно предусматривает тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты B и C и сифилис, анализ крови, опрос по поводу рискованного поведения.

Срок подачи тендерных предложений — до 5 марта. Конечный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг — до 15 ноября.

Деньги на тендер выделены американским проектом «Чрезвычайный план президента США для оказания помощи в связи со СПИДом» (PEPFAR).

Выводы научной работы должны базироваться на анализе данных 6900 человек в 16 городах. В каждом городе должны работать региональные команды из 5 человек: региональный координатор, купон-менеджер, 2 интервьюера и 1 медработник.

Участие респондентов предусматривает вознаграждение в размере 250 грн (плюс 120 грн за каждого привлеченного участника).

Справка: интегрированные биоповеденческие исследования среди ключевых групп в Украине проводятся с 2004 года раз в 3-4 года. Ранее такие исследования проводили неправительственные организации, в частности, Альянс общественного здоровья. С 2018 года часть этих исследований координирует Центр общественного здоровья, поскольку именно государство должно быть холдером этих исследований.

На 2022-2023 гг также запланировано провести биоповеденческие исследования среди осужденных и трансгендерных людей за финансирование Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

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