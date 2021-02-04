В ООН заявили о резком подорожании еды во всем мире

Главное: В январе продукты в мире выросли в цене. Данные ООН.

Детали: Продукты питания в мире резко дорожают. Данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Отмечается, что общий индекс цен на продовольственные товары в январе вырос в годовом выражении на 4,7 пункта до 113,3 пункта, то есть на 4,3%.

Информируется, что данный индикатор растет восьмой месяц кряду и сейчас уже достиг своего максимума с июля 2014 года.

Так, фиксируется рост стоимости всех категорий товаров.

Более всего в мире, по данным экспертов, дорожают сахар, зерновые и растительные масла (6-8%).

Меньше всего дорожает мясо (менее 1%).

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