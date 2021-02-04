В ООН заявили о резком подорожании еды во всем мире

Главное: В январе продукты в мире выросли в цене. Данные ООН.
Детали: Продукты питания в мире резко дорожают. Данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
Отмечается, что общий индекс цен на продовольственные товары в январе вырос в годовом выражении на 4,7 пункта до 113,3 пункта, то есть на 4,3%.
Информируется, что данный индикатор растет восьмой месяц кряду и сейчас уже достиг своего максимума с июля 2014 года.
Так, фиксируется рост стоимости всех категорий товаров.
Более всего в мире, по данным экспертов, дорожают сахар, зерновые и растительные масла (6-8%).
Меньше всего дорожает мясо (менее 1%).
В тему: авторитетный экономист назвал три причины грядущего краха доллара.