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Новости > Житель Киева открыл стрельбу по «подозрительным людям» со своего балкона

Житель Киева открыл стрельбу по «подозрительным людям» со своего балкона

Александр Панько
04.02.21 12:58
626
Житель Киева открыл стрельбу по «подозрительным людям» со своего балкона

Главное: В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял по людям с балкона из травматического пистолета.

Детали: Жители Соломенского района Киева сообщили в полицию, что из одного из домов раздаются выстрелы. Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции в Facebook, когда на место происшествия прибыл прибыл экипаж, стрельба уже прекратилась.

Опросив заявителя и жителей близлежащих домов полицейские вычислили квартиру вероятного стрелка.

Открывший дверь мужчина подтвердил, что его родственник владеет травматическим оружием. Он позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним. Тот, в свою очередь признал, что неоднократно стрелял с балкона. Свое поведение подозреваемый объяснил тем, что под окнами «постоянно ходят подозрительные люди».

Он предоставил патрульным предмет, из которого стрелял, и патроны к нему.

В итоге правоохранители задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу для изъятия пистолета и предоставления правовой квалификации действиям мужчины.

Позже инспекторы нашли во дворе предмет, похожий на стреляную гильзу.

В тему: В октябре 2017 года в центре Харькова молодой человек открыл стрельбу с балкона, засняв это все на видео.

23 сентября 2018 года в Киеве мужчина обстрелял детскую площадки с балкона своей квартиры на восьмом этаже. К счастью, никто не пострадал.

Спустя месяц в одном из домов на улице Кубанской Украины в Деснянском районе Киева мужчина устроил стрельбу на балконе многоэтажного дома, «чтобы похвастаться перед сожительницей».

В сентябре 2020 года в Виннице двое нетрезвых мужчин со своего балкона целились по детям из пневматического оружия. Все произошло возле школы, когда именно ученики начальных классов спешили на уроки.

Тэги: Киев, стрельба, криминал, новости Украины

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