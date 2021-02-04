Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Премьер-министр честно признал, что карантин не закончится 28 февраля

Премьер-министр честно признал, что карантин не закончится 28 февраля

Александр Панько
04.02.21 12:31
585
Премьер-министр честно признал, что карантин не закончится 28 февраля

Главное: Правительство планирует продлить карантин в Украине до 30 апреля. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль дал понять, что велика вероятность того, что он будет действовать и после этой даты.

Детали: Карантин в Украине продлится как минимум до 30 апреля. Как сообщает «Укринформ», об этом заявил заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины» 4 февраля.

«Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это скорее всего не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме», — заявил он, добавив, что его условия могут меняться, в частности, может происходить смягчение и переход к адаптивной форме карантина.

При этом, как сообщает Цензор.НЕТ, он выразил надежду, что Украина справится с коронавирусом уже в этом году. «Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц — это такой показатель (того), как мы будем двигаться дальше», — заключил Шмыгаль.

В тему: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о продлении режимов карантина и чрезвычайной ситуации в Украине до 28 февраля.

С 25 января 2021 года в Украине действуют ограничения «оранжевой» зоны.

Перечень карантинных ограничений на территории Украины с 25 января 2021 года

Тэги: общество, здоровье, карантин, новости Украины, коронавирус, Денис Шмыгаль

Комментарии

Статьи

04.02.21 09:17

Украина, ХХІ век: гаплык среднему образованию

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
02.02.21 09:04

«Динамо» в Турции: выиграли, но не обнадёжили

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти
03.02.21 18:24

Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти

Автор: ZIKUA.TV

Выбор редакции
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.02.21 14:36

Минздрав выделил 10 млн гривен на исследование «мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами»
04.02.21 14:11

В ООН заявили о резком подорожании еды во всем мире
04.02.21 13:45

Главврач больницы в Запорожье озвучил причину трагического пожара
04.02.21 13:02

Стало известно, дефицит какого витамина приводит к тяжелой форме коронавируса
04.02.21 12:58

Житель Киева открыл стрельбу по «подозрительным людям» со своего балкона
04.02.21 12:31

Премьер-министр честно признал, что карантин не закончится 28 февраля
04.02.21 11:46

Одесский депутат устроил в горсовете «мастер-класс по воровству»
04.02.21 11:38

Энергодар «вернулся к жизни» после огненного ЧП
04.02.21 11:15

Нефть рекордно подорожала: свежие сводки
04.02.21 10:51

Мэр Ивано-Франковска «предложил» всем желающим заняться сексом на городской ратуше
04.02.21 13:45

Главврач больницы в Запорожье озвучил причину трагического пожара
04.02.21 12:31

Премьер-министр честно признал, что карантин не закончится 28 февраля
04.02.21 10:06

Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
04.02.21 09:06

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 140 людей
03.02.21 19:17

США и Евросоюз по-разному отреагировали на санкции против трех украинских каналов
03.02.21 18:59

Главные новости за 3 февраля 2021 года
03.02.21 16:16

Олимпийские игры в Токио таки состоятся. Стали известны условия
03.02.21 10:56

В мире установлен рекорд смертности от COVID-19
03.02.21 10:39

На фоне закрытия телеканалов депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады
03.02.21 10:06

Стали известны подробности принятия решения СНБО относительно «каналов Медведчука»
29.01.21 20:07

Озвучен курс валют на 1 февраля
29.01.21 17:45

В Албанской Церкви опровергли заявления о признании ПЦУ
29.01.21 17:29

Митрополит Антоний рассказал, как распознать желающих ввести в заблуждение
29.01.21 19:00

Главные новости за 29 января 2021 года
30.01.21 11:31

Украину накроет мощный снежный циклон
30.01.21 13:31

Американские ученые огорчили искателей внеземной жизни
29.01.21 16:16

Почти все соседи Украины оказались в списке стран «красной зоны» из-за распространения коронавируса
30.01.21 13:58

Медведчук: Вопрос возвращения Украины на Донбасс актуален, но нет политической воли
29.01.21 16:42

Украина вслед за США ввела санкции в отношении китайцев, претендующих на «Мотор Сич»
30.01.21 11:02

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек
Фото и Видео
Одесский депутат устроил в горсовете «мастер-класс по воровству»
Одесский депутат устроил в горсовете «мастер-класс по воровству»
Одесский депутат устроил в горсовете «мастер-класс по воровству»
Одесский депутат устроил в горсовете «мастер-класс по воровству»
Энергодар «вернулся к жизни» после огненного ЧП
Энергодар «вернулся к жизни» после огненного ЧП
Мэр Ивано-Франковска «предложил» всем желающим заняться сексом на городской ратуше
Мэр Ивано-Франковска «предложил» всем желающим заняться сексом на городской ратуше
Появилось видео с места жуткого ДТП в Африке, в котором погибли десятки людей
Появилось видео с места жуткого ДТП в Африке, в котором погибли десятки людей
Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
В Париже началось наводнение
В Париже началось наводнение
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Маленький американец установил необычный игровой рекорд
Маленький американец установил необычный игровой рекорд
Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки
Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки
fraza.com
Новости блогосферы
03.02.21 22:50

Нас ждет смена власти. А Разумков стал реальной альтернативой Зеленскому
03.02.21 17:08

Зеленский сдувается. Следующим президентом Украины будет Разумков
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц

Опрос

Кто будет новым президентом Украины, вместо Зе?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.