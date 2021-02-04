Премьер-министр честно признал, что карантин не закончится 28 февраля

Главное: Правительство планирует продлить карантин в Украине до 30 апреля. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль дал понять, что велика вероятность того, что он будет действовать и после этой даты.

Детали: Карантин в Украине продлится как минимум до 30 апреля. Как сообщает «Укринформ», об этом заявил заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины» 4 февраля.

«Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это скорее всего не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме», — заявил он, добавив, что его условия могут меняться, в частности, может происходить смягчение и переход к адаптивной форме карантина.

При этом, как сообщает Цензор.НЕТ, он выразил надежду, что Украина справится с коронавирусом уже в этом году. «Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц — это такой показатель (того), как мы будем двигаться дальше», — заключил Шмыгаль.