Друг актера Василия Ланового озвучил скандальную версию его смерти

Главное: Василия Ланового погубили концерты. Об этом сообщил его друг.

Детали: Друг покойного актера Василия Ланового музыкант Вячеслав Моцардо озвучил скандальную версию смерти своего товарища. Его цитируют российские СМИ.

Так, он обвинил в трагедии организаторов выступлений артиста. Известно, что свой последний концерт тот сыграл 24 лекабря.

В частности, друг актера сказал: «Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать».

Также музыкант добавил: «Он поехал на концерт в Тверь. До этого были Брянск, Ржев. Что такое публичное мероприятие с участием Василия Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски. Нужно сделать общую фотографию. Вокруг все время много людей. Вот так и случилась беда».

Кроме этого его товарищ отметил: «На него наседали организаторы, грозя штрафными санкциями за отказ».

В тему: ранее мы писали, что в возрасте 87 лет скончался легендарный советский актер Василий Лановой. Причиной смерти артиста стал коронавирус, который у него и его жены был диагностирован еще 2 января.