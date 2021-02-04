Нефть рекордно подорожала: свежие сводки

Главное: Цены на нефть пошли вверх. Озвучены причины.

Детали: Цены на нефть начали расти. Появились сводки с мировых бирж на четверг, 4 февраля.

Сегодня стоимость черного золота взяла максимум с февраля 2020 года.

Так, апрельские фьючерсы марки Brent подросли на полпроцента (на 0,29 доллара) до 58,98 долларов за баррель.

При этом мартовские фьючерсы легкой WTI подорожали почти на процент (на 0,54 доллара) до 56,23 долларов за баррель.

Эксперты связывают рост цен на нефть с увеличением мирового спроса и недостатком имеющихся запасов у ведущих игроков.

Ранее в ОПЕК+ решили сократить добычу.

В тему: ранее мы писали, что нефть может очень сильно подорожать.