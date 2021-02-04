Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Опубликована заявка киевского «Динамо» на Лигу Европы

Опубликована заявка киевского «Динамо» на Лигу Европы

Александр Панько
04.02.21 09:22
193
Опубликована заявка киевского «Динамо» на Лигу Европы

Главное: Киевское «Динамо» подало заявку на Лигу Европы. Есть изменения.

Детали: «Динамо» Киев подало заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге». Есть некоторые изменения.

Всего в список А попали 24 футболиста. Молодые и резервные игроки будут поданы в списке В.

В заявку были включены Артем Беседин, дисквалификация которого завершилась, а также Сидклей, вернувшийся в Киев после аренды в «Коринтиансе».

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко.

Защитники: 13. Артем Шабанов, 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 23. Сидклей, 24. Александр Тымчик, 94. Томаш Кендзера.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд.

Нападающие: 22. Жерсон Родригес, 31. Назарий Русин, 41. Артем Беседин, 89. Владислав Супряга.

Главный тренер: Мирча Луческу.

В тему: «Динамо» вернуло нападающего после года дисквалификации.

Тэги: футбол, Лига Европы, спорт, ФК Динамо Киев

Комментарии

Статьи

04.02.21 09:17

Украина, ХХІ век: гаплык среднему образованию

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
02.02.21 09:04

«Динамо» в Турции: выиграли, но не обнадёжили

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти
03.02.21 18:24

Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти

Автор: ZIKUA.TV

Выбор редакции
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
ТОП-5 лучших фильмов и сериалов о пандемии
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.02.21 10:32

Появилось видео с места жуткого ДТП в Африке, в котором погибли десятки людей
04.02.21 10:06

Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
04.02.21 09:34

После выходных Украину накроет сильный снегопад
04.02.21 09:22

Опубликована заявка киевского «Динамо» на Лигу Европы
04.02.21 09:13

Курс гривны значительно укрепился
04.02.21 09:06

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 140 людей
03.02.21 23:19

Тарас Козак: Результаты «террористического» расследования СБУ — грязная ложь, которую власть Зеленского будет скрывать всеми способами
03.02.21 21:26

Названы две главные пищевые угрозы для сердца
03.02.21 19:17

США и Евросоюз по-разному отреагировали на санкции против трех украинских каналов
03.02.21 18:59

Главные новости за 3 февраля 2021 года
04.02.21 10:06

Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
04.02.21 09:06

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 140 людей
03.02.21 19:17

США и Евросоюз по-разному отреагировали на санкции против трех украинских каналов
03.02.21 18:59

Главные новости за 3 февраля 2021 года
03.02.21 16:16

Олимпийские игры в Токио таки состоятся. Стали известны условия
03.02.21 10:56

В мире установлен рекорд смертности от COVID-19
03.02.21 10:39

На фоне закрытия телеканалов депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады
03.02.21 10:06

Стали известны подробности принятия решения СНБО относительно «каналов Медведчука»
03.02.21 09:21

СНБО заблокировал самолеты, на которых Медведчук летал в Россию, – СМИ
03.02.21 08:50

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает расти
29.01.21 20:07

Озвучен курс валют на 1 февраля
29.01.21 17:45

В Албанской Церкви опровергли заявления о признании ПЦУ
29.01.21 19:00

Главные новости за 29 января 2021 года
29.01.21 17:29

Митрополит Антоний рассказал, как распознать желающих ввести в заблуждение
30.01.21 11:31

Украину накроет мощный снежный циклон
30.01.21 13:31

Американские ученые огорчили искателей внеземной жизни
29.01.21 16:16

Почти все соседи Украины оказались в списке стран «красной зоны» из-за распространения коронавируса
30.01.21 13:58

Медведчук: Вопрос возвращения Украины на Донбасс актуален, но нет политической воли
29.01.21 16:42

Украина вслед за США ввела санкции в отношении китайцев, претендующих на «Мотор Сич»
30.01.21 11:02

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек
Фото и Видео
Появилось видео с места жуткого ДТП в Африке, в котором погибли десятки людей
Появилось видео с места жуткого ДТП в Африке, в котором погибли десятки людей
Появилось видео с места жуткого ДТП в Африке, в котором погибли десятки людей
Появилось видео с места жуткого ДТП в Африке, в котором погибли десятки людей
Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
Опубликовано видео гигантских пожаров в Австралии
В Париже началось наводнение
В Париже началось наводнение
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Появилось видео взрыва прототипа Starship
Маленький американец установил необычный игровой рекорд
Маленький американец установил необычный игровой рекорд
Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки
Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Украинские чиновники запретили «Мастера и Маргариту»
Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна
Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна
Появилось видео резонансного кровавого ДТП в Запорожье
Появилось видео резонансного кровавого ДТП в Запорожье
fraza.com
Новости блогосферы
03.02.21 22:50

Нас ждет смена власти. А Разумков стал реальной альтернативой Зеленскому
03.02.21 17:08

Зеленский сдувается. Следующим президентом Украины будет Разумков
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.