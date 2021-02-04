Опубликована заявка киевского «Динамо» на Лигу Европы

Главное: Киевское «Динамо» подало заявку на Лигу Европы. Есть изменения.

Детали: «Динамо» Киев подало заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге». Есть некоторые изменения.

Всего в список А попали 24 футболиста. Молодые и резервные игроки будут поданы в списке В.

В заявку были включены Артем Беседин, дисквалификация которого завершилась, а также Сидклей, вернувшийся в Киев после аренды в «Коринтиансе».

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко.

Защитники: 13. Артем Шабанов, 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 23. Сидклей, 24. Александр Тымчик, 94. Томаш Кендзера.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд.

Нападающие: 22. Жерсон Родригес, 31. Назарий Русин, 41. Артем Беседин, 89. Владислав Супряга.

Главный тренер: Мирча Луческу.

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