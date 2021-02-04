Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 140 людей

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали 140 людей. Еще 5 082 случая заражения.

Детали: COVID-19 в Украине не отступает. Данные на четверг, 4 февраля, приводит министерство здравоохранения.

За сутки выявили еще 5 082 случая заражения. При этом выздоровели 9 933 пациента. Были госпитализированы 1 893 человека.

Известно, что заболели 258 детей и 220 медицинских работников.

Наибольший прирост больных фиксировали в Хмельницкой (429) и Ивано-Франковской (354) областях, а также в Киеве (342).

Жертвами болезни стали 140 человек. За все время умерли 23 229 больных.

Провели 42 112 тестирований: методом ПЦР – 25 076, методом ИФА – 17 036.

С начала пандемии заразились 1 232 246 человек, а выздоровели 1 055 406 больных. Болеют сейчас 153 611 пациентов.

В тему: в мире установлен рекорд смертности от COVID-19.