Евросоюз поддержал санкции СНБО в отношении «телеканалов Медведчука». Но неофициально

Главное: Еврокомиссия и Служба внешних действий Евросоюза одобрительно отнеслись к введению санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Однако официально эту позицию они пока не озвучили.

Детали: Европейский Союз неофициально одобрил введение санкций против народного депутата Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 3 февраля.

«Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям», — заявил он, добавив, что это пока неофициальная реакция.

«Но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать», — заключил Точицкий.

Отметим, что официально никаких заявлений о санкциях со стороны международных структур пока не поступало.

В тему: 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении народного депутата Украины, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов: 112, NewsOne и ZiK. После этого они прекратили свое вещание.

Также стало известно, что СНБО ввел санкции в отношении 7 самолетов, имеющих отношение к Виктору Медведчуку.

По данным СМИ, санкции введены из-за торговли углем с оккупированными территориями. При этом соответствующее решение было принято членами СНБО не обычным способом, а спикер Дмитрий Разумков отказался его подписывать.