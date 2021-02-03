В Италии ввели ну очень странный запрет

Главное: В Италии запретили коронавирус. В одном из городков.

Детали: В Италии разрешили запретить коронавирус. Сделали это власти городка Онифери на острове Сардиния.

Как сообщают местные СМИ, там издали указ, который запрещает жителям болеть СOVID-19.

Мэр населенного пункта, население которого составляет около тысячи человек, Стефания Пирас сообщила: «Гражданам категорически запрещено болеть, требовать лечения и лекарств, а также заражаться коронавирусом».

Дело в том, что городок оказался в непростой ситуации, оставшись без последнего медика. Теперь тут просто некому лечить людей. Ехать сюда работать же тоже никто не спешит.

Власти отмечают: «Отсутствие врача общего профиля – проблема, которая касается не только нас, но и других коммун острова – Саруле, Олзай, Нулэ, Бенетутти».

Центральная власть пока никак не отреагировала на происходящее, хотя люди вместе с мэром готовы выйти на протесты против такого бардака.

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