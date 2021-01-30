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Новости > Американские ученые огорчили искателей внеземной жизни

Американские ученые огорчили искателей внеземной жизни

Агата Кловская
30.01.21 13:31
719
Американские ученые огорчили искателей внеземной жизни

Главное: По мнению американских ученых, «следы жизни» на Венере могли появиться из-за неправильной настройки телескопа.

Детали: Ученые Вашингтонского Университета предложили решение загадки, откуда на Венере мог взяться фосфин, который был воспринят, как потенциальный признак инопланетной жизни. Как сообщает Lenta.ru, по новым данным, радиотелескопы, зафиксировавшие необычные молекулы в атмосфере соседней планеты, на самом деле обнаружили диоксид серы.

В новом исследовании ученые смоделировали условия атмосферы Венеры для воспроизведения сигналов фосфина и диоксида серы на разных уровнях газовой оболочки. Оказалось, что радиоволны поглощались не в облачном слое, как сообщалось раньше, а на высоте 50 км над поверхностью. Но на такой высоте молекулы фосфина не могут существовать, распадаясь под воздействием агрессивных химических веществ и ультрафиолетового излучения.

Также выяснилось, что предыдущее исследование сильно преуменьшило количество диоксида серы из-за неправильной конфигурации антенной решетки ALMA.

Справка: В 2017 году с помощью телескопа Джеймса Клерка Максвелла группа ученых обнаружила особенность в радиоизлучении Венеры на частоте 266,94 ГГц. Это частота соответствует поглощению радиоволн фосфином и диоксидом серы. В 2019 году исследователи провели наблюдения за радиоизлучением Венеры на частотах, на которых поглощение производится только диоксидом серы. Они пришли к выводу, что диоксида серы в атмосфере планеты слишком мало, чтобы дать мощный сигнал на частоте 266,94 ГГц.

В тему: Весной 2018 года ученые из Университета Висконсина проанализировали спутниковые снимки Венеры и спектры поглощения, и пришли к выводу, что в атмосфере Венеры может существовать жизнь.

Тэги: жизнь, космос, наука, Венера, телескоп

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