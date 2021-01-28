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Новости > Главные новости за 28 января 2021 года

Главные новости за 28 января 2021 года

Александр Панько
28.01.21 19:12
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Главные новости за 28 января 2021 года

— Как утверждают представители «Слуги народа», в этом году пенсионеры, проживающие в одиночку, получат доплату к пенсии в размере 800 грн.

— Что происходит с коррупцией в Украине? Появился отчет Transparency International.

— Из пластиковых стаканчиков, которые народные депутаты использовали в 2020 году, можно построить башню, которая будет выше Эйфелевой. Кроме того, Верховная Рада израсходовала количество бумаги, достаточное для того, чтобы накрыть весь Ватикан.

— Коронавирусом в Украине заболели еще 5 529 человек. Умерли 149 людей.

— В Украине повалил снег. Страну накрыл циклон.

— Из-за непогоды на трассах в Одесской области остановились сотни фур. Из снежных заносов было спасено около 1 тыс. человек, в том числе 13 детей и одна роженица.

— Во Львове решили использовать кофейную гущу для борьбы с гололедом. По словам мэра Андрея Садового, такой способ практикуется в Великобритании.

— Для украинцев открыли 29 стран. Появился список.

— Служба безопасности Украины обвинила своего бывшего сотрудника Дмитрия Нескоромного в подготовке покушения на начальника Главного Управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова. При этом подозреваемый анонсировал пресс-конференцию в Брюсселе о коррупции в высших эшелонах власти.

— В ВОЗ сообщили о возможной пандемии опасного вируса Nipah, лечения от которого не существует. При этом смертность от него может достигать 75%.

— Эксперты проекта «Часы Судного дня», который отслеживает меры риска для существования человеческой цивилизации, решили остановить их за сто секунд до полуночи.

— Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс выразил потрясение количеством теорий заговора вокруг его участия в пандемии коронавируса. Он назвал их «безумными» и «злыми».

— Найдены «прародители» коронавируса. Им как минимум десять лет.

Тэги: Верховная Рада Украины, снег, Львов, общество, коррупция, здоровье, карантин, экономика, пенсия, циклон, пенсионер, кофе, политика, Одесская область, непогода, стихия, Transparency International, доплата, курьезы, новости Украины, Слуга народа, коронавирус

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