Очередной известный фотограф оказался серийным педофилом

Главное: В Сумах судят известного фотографа, который под разными предлогами совершал сексуальные действия над девочками в возрасте от 8 до 12 лет в трех областях и Киеве.

Детали: Сумской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении известного фотографа из Полтавской области. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, он обвиняется в сексуальном насилии, половых сношениях с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, развращении несовершеннолетних, а также незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По данным следствия, в июле 2020 года обвиняемый приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в интернете. Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера.

Кроме того, он продолжил писать ребенку, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Эта переписка уже происходила под контролем правоохранительных органов, которые оперативно установили и задержали его.

По месту жительства задержанного обнаружен пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов калибра 9 мм.

В ходе следствия были установлены еще шесть девочек в возрасте от 8 до 12 лет, с которыми он совершал развратные действия в Полтавской, Кировоградской, Сумской областях и в Киеве.

Одну из них мужчина под предлогом фотосессии заманил на съемную квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на дорогом авто. С тремя девушками подозреваемый общался через социальную сеть, угрозами заставляя присылать ему свои фото в обнаженном виде.

В тему: 25 ноября 2020 года полиция задержала в Киеве 56-летнего мужчину по подозрению в совращении несовершеннолетних. По данным следствия, свои развратные действия он совершал в автомобиле, принадлежащем сожительнице.

Тогда же СМИ сообщили, что речь идет об известном в Киеве и Украине фотографе Александре Ктиторчуке.

1 декабря стало известно, что Ктиторчук подозревается не только в развращении несовершеннолетних, но и в изнасилованиях. При этом сам он свою вину отрицает.