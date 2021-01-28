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Новости > Российский ученый предрек скорое окончание пандемии COVID-19

Российский ученый предрек скорое окончание пандемии COVID-19

Агата Кловская
28.01.21 20:31
389
Российский ученый предрек скорое окончание пандемии COVID-19

Главное: Пандемия COVID-19 скоро завершится? Такой прогноз дал российский ученый.

Детали: Пандемия коронавируса завершается. Такое заявление сделал российский вирусолог академик Феликс Ершов, которого цитируют местные СМИ.

Ученый говорит: «Пандемия постепенно подходит к концу. Окончательно она завершится, когда 70-80% человечества проконтактируют с COVID-19».

Он также отметил: «Немалую роль тут играют прививки. Исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации появится уже через несколько месяцев, а ограничения, связанные с распространением коронавируса, могут быть сняты уже к лету этого года».

В тему: одна из европейских стран бесплатно протестирует на коронавирус все население.

Тэги: здоровье, мир, коронавирус, пандемия, COVID-19

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