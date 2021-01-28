Митрополит Антоний рассказал, что означает быть образованным человеком

Главное: Образованный человек — это не просто грамотный и начитанный человек, а постоянно развивающаяся личность.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«По-настоящему образованному человеку, если можно так выразиться, — не комфортно делать зло. Образованный человек, идущий по пути развития, в правильном понимании этого слова, обязательно придет к выводу, что зло бессмысленно вообще и вредно лично для него. Ведь истинное образование — это неизбежный процесс перетекания количества в качество. Само собой разумеется, что человек образованный „упрется“ в непостижимое, иными словами, придет к Богу, неизбежности бытия Бога», — отметил митрополит Антоний.

По мнению архиерея, у многих в современном мире сложилось неправильное понимание образованности, поскольку «количество знаний еще не свидетельствует об образовании».

«Истинно образованных людей, к сожалению, не бывает много. Те, кто причисляет себя к числу образованных, очень часто являются просто носителями знаний, не преобразовавших их натуру, личность. Истинно образованный человек — это тот, кому открываются глаза, им трудно манипулировать, он не питается суррогатом, в нем проявляется задумка Творца, и он сам становится творцом, в какой-то мере осознающим свое сыновство», — заключил управделами УПЦ.

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