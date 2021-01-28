Ученые нашли «прародителей» COVID-19

Главное: Найдены «прародители» коронавируса. Им как минимум десять лет.

Детали: Международной группе ученых удалось найти так называемых прародителей SARS-CoV-2. Об этом говорится в их отчете.

Сообщается, что исследователи обнаружили коронавирусы, которые имеют «92,6% нуклеотидную идентичность» с нынешней заразой.

Образцы были взяты у двух подковоносых летучих мышей Шамеля в провинции Стынгтраенг на северо-востоке Камбоджи десять лет назад – еще в 2010 году.

Ученые считают, что именно подковоносые летучие мыши являются основным «природным резервуаром» коронавирусов.

В работе говорится: «Мы протестировали 430 заархивированных образцов, взятых у шести семейств летучих мышей и двух семейств хищников. Сразу пять образцов дали положительный результат на betaCoV, из них два затем дали положительный результат, когда их протестировали с использованием RT-qPCR, нацеленного на РНК-зависимую РНК-полимеразу вирусов подрода sarbecovirus».

Информируется также: «Образцы РНК были изучены при помощи метагеномного секвенирования. Выяснилось, что две последовательности тесно связаны с SARS-CoV-2, они продемонстрировали 92,6% нуклеотидную идентичность во всем геноме и идентичную геномную организацию».

В тему: ранее мы писали, что одна из европейских стран бесплатно протестирует на коронавирус все население.