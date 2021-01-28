Одна из европейских стран бесплатно протестирует на коронавирус все население

Главное: Швейцария бесплатно протестирует население на коронавирус. Это почти 8,6 миллиона человек.
Детали: Власти Швейцарии обещают провести бесплатные тесты на COVID-19 для всего населения. Это почти 8,6 миллиона людей, пишут местные СМИ.
Цель такой программы – выявить всех бессимптомных носителей заразы.
На все это собираются потратить около миллиарда евро, которые выделит правительство.
Там заявили: «Более половины случаев COVID-19 передаются людьми, которые не проявляют симптомов и не знают, что у них действительно есть вирус».
Ранее бесплатные тесты на коронавирус делали лишь пациентам больниц, а также пожилым людям и лицам с симптомами болезни.
С начала пандемии COVID-19 в Швейцарии заразились более 515 тысяч человек, а жертвами болезни стали 8 487 людей.
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