СБУ обвинила своих офицеров в подготовке убийства генерала

Главное: Служба безопасности Украины обвинила своего бывшего сотрудника Дмитрия Нескоромного в подготовке покушения на начальника Главного Управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова. При этом подозреваемый анонсировал пресс-конференцию в Брюсселе о коррупции в высших эшелонах власти.

Детали: Бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного и сотрудника Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка подозревают в организации покушения на начальника Главного Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Как сообщает пресс-центр СБУ, основным мотивом преступления стало то, что потерпевший был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов его в СБУ.

По данным следствия, Расюк по заданию Нескоромного с октября 2020 года по январь 2021 г подыскал исполнителей убийства, заплатил им и организовал за Наумовым слежку.

Предотвратить убийство удалось благодаря вмешательству оперативников СБУ.

В подтверждение Служба опубликовала фото- и видеоматериалы, а также аудиозаписи разговоров, на которых якобы Нескоромный и Расюк обсуждают подготовку убийства Наумова.

Отметим, что на сайте Press Club Brussels Europe появилось приглашение на пресс-конференцию Нескоромного, которая состоится 2 февраля в Брюсселе, в 10 часов по местному времени.

Утверждается, что на ней Нескоромный расскажет о провокации в отношении него со стороны сотрудников СБУ а также о сенсационных фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины.

Ожидается, что брифинг будет транслироваться на канале Brussels Press Club TV в YouTube.

Справка: Дмитрий Нескоромный занимал должность заместителя председателя СБУ с 1 июля по 8 ноября 2019 года. С 8 ноября 2019 г по 13 марта 2020 г был первым заместителем председателя СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. По данным журналиста Юрия Бутусова, он якобы имел одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов, связанных с различными подозрениями в коррупции и вымогательстве.

В тему: Как сообщали СМИ, 22 января 2021 года стало известно, что полковник подразделения «Альфа» СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала Андрея Наумова. При этом Дмитрию Нескоромному после задержания удалось скрыться, несмотря на надетые наручники.

Позже Шевченковский районный суд Киева арестовал Расюка без права залога.