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Новости > СБУ обвинила своих офицеров в подготовке убийства генерала

СБУ обвинила своих офицеров в подготовке убийства генерала

Александр Панько
28.01.21 09:18
182
СБУ обвинила своих офицеров в подготовке убийства генерала

Главное: Служба безопасности Украины обвинила своего бывшего сотрудника Дмитрия Нескоромного в подготовке покушения на начальника Главного Управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова. При этом подозреваемый анонсировал пресс-конференцию в Брюсселе о коррупции в высших эшелонах власти.

Детали: Бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного и сотрудника Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка подозревают в организации покушения на начальника Главного Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Как сообщает пресс-центр СБУ, основным мотивом преступления стало то, что потерпевший был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов его в СБУ.

По данным следствия, Расюк по заданию Нескоромного с октября 2020 года по январь 2021 г подыскал исполнителей убийства, заплатил им и организовал за Наумовым слежку.

Предотвратить убийство удалось благодаря вмешательству оперативников СБУ.

В подтверждение Служба опубликовала фото- и видеоматериалы, а также аудиозаписи разговоров, на которых якобы Нескоромный и Расюк обсуждают подготовку убийства Наумова.

Организация подготовки убийства начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова

Встреча Юрия Расюка и Дмитрия Нескоромного

Отметим, что на сайте Press Club Brussels Europe появилось приглашение на пресс-конференцию Нескоромного, которая состоится 2 февраля в Брюсселе, в 10 часов по местному времени.

Утверждается, что на ней Нескоромный расскажет о провокации в отношении него со стороны сотрудников СБУ а также о сенсационных фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины.

Ожидается, что брифинг будет транслироваться на канале Brussels Press Club TV в YouTube.

Справка: Дмитрий Нескоромный занимал должность заместителя председателя СБУ с 1 июля по 8 ноября 2019 года. С 8 ноября 2019 г по 13 марта 2020 г был первым заместителем председателя СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. По данным журналиста Юрия Бутусова, он якобы имел одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов, связанных с различными подозрениями в коррупции и вымогательстве.

В тему: Как сообщали СМИ, 22 января 2021 года стало известно, что полковник подразделения «Альфа» СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала Андрея Наумова. При этом Дмитрию Нескоромному после задержания удалось скрыться, несмотря на надетые наручники.

Задержание Юрия Расюка

Позже Шевченковский районный суд Киева арестовал Расюка без права залога.

Тэги: коррупция, СБУ, покушение, криминал, новости Украины, Дмитрий Нескоромный, Андрей Наумов, Юрий Расюк

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