Коронавирус в Украине снова начал наращивать темпы

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 5 529 человек. Умерли 149 людей.

Детали: Коронавирус в Украине вновь набирает обороты. Данные на четверг, 28 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки заболели еще 5 529 человек. При этом госпитализировали 1 941 человека, а выздоровели 11 946 людей.

Провели 48 736 тестов: методом ПЦР – 28 627, методом ИФА – 20 109.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской области (454) и Киеве (396).

Скончались от заразы еще 149 человек. С начала пандемии жертвами COVID-19 в Украине стали уже 22 351 человек.

За все время коронавирусом заболели 1 206 412 человек, а выздоровел 992 031 пациент.

В тему: мы писали, что заболеваемость COVID-19 в Украине снижается, но смертность остается высокой.