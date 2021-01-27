Через 10 лет после аварии на японской «Фукусиме» зафиксированы смертельные очаги радиации

Главное: Спустя 10 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии зафиксированы три очага смертельно опасной радиации.

Детали: На японской атомной электростанции «Фукусима-1», разрушенной в результате аварии в 2011 г, нашли участки смертельно высокой радиоактивности. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, соответствующая информация содержится в промежуточном докладе Комитета по контролю за атомной энергетикой.

Загрязнение было обнаружено в трех круглых бетонных сооружениях над энергоблоками 2 и 3. Эти сооружения выполняют функцию своего рода защитных колпаков.

Сообщается, что доза облучения на этих участках достигает нескольких зивертов в час, что может привести к смерти человека в течение нескольких часов.

Из-за этого демонтаж аварийной АЭС может замедлиться.

В тему: 11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение. За подземными толчками магнитудой 9,1, зафиксированными у восточного побережья острова Хонсю, последовало цунами. Природная катастрофа вызвала аварию на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.