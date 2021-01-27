В Польше украли 18 доз вакцины от коронавируса

Главное: В Польше неизвестные злоумышленники разбили стекло в больнице и украли вакцину от коронавируса, которой хватило бы на 18 человек.

Детали: Ночью из частного центра первичной и специализированной медицинской помощи в Польше были похищены три флакона с вакцинами от коронавируса. Как сообщает Цензор.НЕТ, вакцину украли из частной клиники в городке Илово-Осада.

Злоумышленники смогли похитить три флакона с вакцинами, которых бы хватило для вакцинации 18 человек.

«Мы получили сообщение о краже со взломом в клинике. Изучаем все следы. На месте работает следственная группа», — рассказали в полиции и добавили, что скорее всего, преступники проникли в клинику через окно, в котором они разбили стекло.

Илово-Осада — это город с населением менее 3 000 человек, в нем всего один пункт вакцинации.

В тему: Ранее СМИ сообщили, что в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину, уже прививаются украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены. При этом процедура якобы проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить эту информацию.