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Новости > Освобождал койки: известного итальянского врача обвинили в массовых убийствах пациентов

Освобождал койки: известного итальянского врача обвинили в массовых убийствах пациентов

Александр Панько
27.01.21 11:46
912
Освобождал койки: известного итальянского врача обвинили в массовых убийствах пациентов

Главное: В Италии известного врача, круглосуточно боровшегося с коронавирусной болезнью COVID-19, заподозрили в убийстве пациентов. По мнению полиции, таким образом он освобождал койки для вновь прибывших больных.

Детали: Главу отделения скорой помощи больницы итальянского города Монтикьяри Карло Моска арестовали по подозрению в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, 47-летнего врача еще недавно считали героем, поскольку он сутками работал с зараженными больными в так называемой «грязной зоне».

Весной прошлого года, когда Италия была мировым лидером по темпам распространения COVID-19, Моска два месяца не видел семью, спасая жизни пациентам. Теперь же медика называют не иначе как «доктор смерть».

Медсестры из клиники, где работал Моска, сообщили, что врач часто требовал принести ему сильнодействующие препараты, хотя это не было предусмотрено протоколом лечения коронавируса. Кроме того, медик просил оставить его наедине с тяжелыми больными, что также вызвало подозрения у персонала.

Известно как минимум о двух случаях смерти пациентов из-за действий врача. Так, по данным итальянской прокуратуры, в марте Моска ввел смертельные дозы сильнодействующего анестетика пропофола 61-летней Натале Басси и 80-летнему Анджело Палетти. В настоящий момент правоохранители устанавливают причастность врача к еще четырем смертям в больнице в Ломбардии.

Мотивы убийств пока не ясны. Коллеги врача считают, что он сошел с ума из-за нагрузок в условиях пандемии.

Однако полиция полагает, что Моска избавлялся от безнадежных, по его мнению, пациентов, чтобы освободить места для новых больных.

Сам Москва отрицает все обвинения в свой адрес и не признает, что использовал сильнодействующие препараты.

В тему: 2 марта 2006 года в США к пожизненному заключению был приговорен бывший медбрат, убивший как минимум 29 пациентов, сделав им смертельные инъекции лекарственного средства, которое было практически невозможно обнаружить при вскрытии.

30 октября 2018 года бывший медбрат Нильс Хегель признал вину в преднамеренном убийстве 100 человек, став одним из самых массовых серийных убийц в послевоенной Германии.

Тэги: врач, убийство, медицина, здоровье, мир, Италия, пациент, доктор, коронавирус, Карло Моска

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