Авторитетный экономист назвал три причины грядущего краха доллара

Главное: Доллар рухнет до конца года. Такой прогноз дал американский экономист.

Детали: Авторитетный американский экономист Стивен Роуч дал прогноз для агентства Bloomberg, предупредив о грядущем крахе доллара. Это должно произойти в ближайшее время.

Эксперт утверждает, что до конца года американская валюта просядет сразу на 35%, после чего падение ее цены продолжится.

При этом специалист озвучил три причины такого сценария. Первая – это резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе США, вторая – рост котировок евро, третья – нежелание Федеральной резервной системы страны реагировать на любое ослабление национальной валюты.

Экономист информирует: «Слабое положение валюты осложняется продолжающейся пандемией коронавируса и ситуацией с экономикой, находящейся на грани рецессии. Нашей стране не хватает сбережений».

Он резюмировал: «Сегодня экономика США очень зависима от иностранных денег, так как чистый коэффициент внутренних сбережений в стране опустился до самого низкого уровня за всю историю измерений».

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