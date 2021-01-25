Главные новости за 25 января 2021 года

- За сутки COVID-19 в Украине забрал еще 63 жизни. Заразились 2 516 человек.

- Глава Кабмина Денис Шмыгаль опубликовал список шагов, которые, по его мнению, позволят снизить тарифное бремя для украинцев на период пандемии коронавируса.

- В Киеве появились новые дорожные знаки «Изменение покрытия». Подразумевается, что увидев такой знак, водитель должен снизить скорость.

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- США потрясла кровавая перестрелка. Погибли пять человек.