В Киеве был установлен весьма странный температурный рекорд

Главное: В Киеве установлен температурный рекорд. Было непривычно тепло.

Детали: Минувшее воскресенье в Киеве отметилось странным температурным рекордом. О нем сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как говорят специалисты, в украинский столице среднесуточная температура воздуха составляла 4,4 градуса тепла, что стало самым высоким показателем за 141 год наблюдений.

Отмечается, что это сразу на 0,6 градуса выше значения 1971 года.

Метеорологи информируют: «Климатическая норма 1991-2020 годов была превышена на 9,1 градуса, а такой показатель соответствует погоде начала ноября».

Кроме этого, как стало известно, максимальная температура в Киеве вчера поднялась до 8,6 градусов тепла, после чего на 0,2 градуса был побит рекорд далекого 1899 года.

В тему: ранее синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды.