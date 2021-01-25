«Не так много, как хотелось»: в МВД назвали количество нарушителей карантина зимних каникул

Главное: В течение карантина зимних каникул правоохранители выявили около 18 тысяч нарушений. При этом, по словам советникам министра внутренних дел Владимира Мартыненко, это «не так много, как хотелось».

Детали: Правоохранительные органы Украины следили за соблюдением усиленного карантина. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника министра внутренних дел Владимира Мартыненко, за этот период было выявлено около 18 тысяч нарушений.

«На самом деле штрафовали, на самом деле проверяли. Возможно, обнаружили не так много, как хотелось. Но в течение периода ограничительных мер почти 9 тыс. водителей транспортных средств были наказаны за нарушение этих мер. Тем не менее перевозчики пытались как-то обойти эти ограничения, сообщали друг другу о патрулях. Таких случаев было не очень много, но они были», — рассказал он в эфире одного из телеканалов.

Помимо этого, по словам чиновника, «за карантин зимних каникул было выявлено нарушений и ограничений в работе почти 9 тыс. субъектов». «Это, в частности субъекты торгово-бытового обслуживания, развлекательные заведения, торгово-развлекательные центры, рынки, фитнес-центры, бассейны, спортивные залы — они иногда пытались работать», — объяснил Мартыненко, добавив, что результаты в итоге дала как превентивная работа, так и наложение штрафов.

В тему: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране локдауна с 8 по 25 января 2021 года.

С сегодняшнего дня в Украине действуют ограничения «оранжевой» зоны.