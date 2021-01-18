Суд полностью оправдал известного киевского живодера

Главное: Столичный суд оправдал догхантера Алексея Святогора, которого обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.

Детали: Шевченковский районный суд Киева на заседании 18 января постановил признать главу общественной организации Союз журналистов-догхантеро Алексея Святогора невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 300 УКУ. Как сообщает РБК-Украина, судья пришла к выводу, что в его действиях нет состава уголовного преступления.

«Достаточно допустимых и надлежащих доказательств наличия в действиях Святогора состава данных уголовных правонарушений предоставленных стороной обвинения судом не установлено», — заключила она.

В тему: 11 июня 2018 года киевский суд арестовал «президента общественной организации Союз журналистов-догхантеров» Алексея Святогора по подозрению в жестоком обращении с животными. Обвинители утверждают, что Святогор отстреливал собак в разных городах Украины, травил их и хвалился этим в соцсетях.

26 июня Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним: 12 января 2017 года в одном из домов в Днепровском районе Киева взорвался почтовый ящик, принадлежавший догхантеру Алексею Святогору.

21 февраля 2019 года неизвестные нанесли удар тяжелым предметом по голове Святогора, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям живодера, используя при этом твердый тупой предмет, похожий на кастет, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке. В результате нападения потерпевший был госпитализирован с вдавленным переломом лобной кости и рваными ранами, что, впрочем, не помешало ему делать селфи.