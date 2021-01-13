В Украине снова растет число новых случаев коронавируса

Главное: Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве, Запорожской и Харьковской областях.

Детали: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 6409 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2564 человека; умерли 195 человек и 14503 выздоровели.

За сутки было сделано 59931 тестирование на COVID (в частности методом ПЦР — 35678, методом ИФА — 24253).

Суточная ситуация в регионах выглядит так:

— г. Киев — 906 случаев;

— Винницкая область — 211 случаев;

— Волынская область — 143 случая;

— Днепропетровская область — 105 случаев;

— Донецкая область — 189 случаев;

— Житомирская область — 101 случай;

— Закарпатская область — 100 случаев;

— Запорожская область — 529 случаев;

— Ивано-Франковская область — 134 случая;

— Киевская область — 280 случаев;

— Кировоградская область — 117 случаев;

— Луганская область — 228 случаев;

— Львовская область — 277 случаев;

— Николаевская область — 172 случая;

— Одесская область — 513 случаев;

— Полтавская область — 356 случаев;

— Ровенская область — 235 случаев;

— Сумская область — 159 случаев;

— Тернопольская область — 127 случаев;

— Харьковская область — 521 случай;

— Херсонская область — 141 случай;

— Хмельницкая область — 348 случаев;

— Черкасская область — 269 случаев;

— Черновицкая область — 165 случаев;

— Черниговская область — 83 случая.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1130 839 случаев коронавируса, из них 826871 выздоровел, 20214 человек умерли. Также с начала эпидемии сделали 5,8 млн тестов на коронавирус.

В тему: Сутками ранее коронавирусом в Украине заболели 5116 человек.