Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов Рады и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ

Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов Рады и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ

Автор: «Фраза»
12.01.21 12:55
60
Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов Рады и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ

В случае досрочных парламентских выборов, которые пройдут по пропорциональной системе, самый вероятный исход — это широкая коалиция между ОПЗЖ и «Слугой народа», в результате чего премьер-министром, скорее всего станет, Виктор Медведчук. Как сообщает «Багнет», об этом говорится в материале «Деловой столицы».

В статье приводятся расчеты потенциальных составов фракций Верховной Рады следующего созыва, сформированные на основании декабрьских соцопросов Центра Разумкова, КМИС, группы «Рейтинг». Согласно опросам, в Раду попадают четыре партии — «Слуга народа», ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и «Батькивщина», которые по пропорциональной системе выборов получат около 142, 125, 111 и 72 депутатов соответственно.

«Фракция „Слуг народа“ сократится почти вдвое. И наоборот, фракции ОПЗЖ и „Батькивщини“ вырастут почти втрое, а „Европейской солидарности“ — более чем вчетверо», — говорится в материале.

Автор отмечает, что на необходимости внеочередных парламентских выборов громче всех настаивает ОПЗЖ. «Эта партия обоснованно рассчитывает, что рейтинг «слуг народа» будет и дальше падать. Поэтому она надеется занять первое место, после чего «слугам» как бы не останется другого выхода, кроме как создать коалицию с ОПЗЖ и отдать пост премьер-министра главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Такой вариант может быть выгоден Зеленскому по целому ряду причин. Сам Зеленский будет формально непричастен к триумфу Медведчука: согласно Конституции, функция президента при назначении премьера чисто церемониальная: внести в парламент кандидатуру, которую предложит парламентская коалиция. А коалиция будет формироваться по принципу «лишь бы не Порошенко», — говорится в материале.

Автор отмечает, что Зеленский может надеяться, что после назначения Медведчука главой правительства можно будет спихивать на него все провалы в экономике и все дыры в государственной казне. И что всех недовольных высокими тарифами, большими долгами по зарплате и низкими пенсиями можно будет отправлять туда же, к Медведчуку.

«В то же время премьер Медведчук может показаться Зеленскому, да и многим лицам в его окружении, очень удачным ходом в диалоге с Кремлем. Дескать, если сделать премьером кума Путина, то Путин это оценит, и можно будет выторговать у него какие-то уступки по Донбассу», — сказано в материале «ДС».

Также автор напоминает, что возможет вариант широкой коалиции с участием «СН», ОПЗЖ и «Батькивщины», которая будет иметь более 300 голосов в будущем парламенте и может оставить Зеленскому исключительно церемониальные функции.

«Слуга народа», ОПЗЖ и «Батьківщина» имеют тут общий интерес. Объединяющим началом служит все тот же принцип «лишь бы не Порошенко», отмечается в статье.

Если будущий созыв парламента превратит Украину в парламентскую республику, Медведведчук в должности премьер-министра станет первым лицом государства.

«Итак, все упирается в позицию „слуг народа“. Если рейтинг Зеленского будет и дальше падать (а скорее всего, так и будет), то Банковая может решить, что лучше пойти на сделку с Медведчуком и Тимошенко. ОПЗЖ и „Батьківщина“ могут гарантировать Зеленскому сохранение поста президента еще на пять лет — путем избрания в парламенте. Сегодня этот вариант может показаться фантастикой, но уже завтра его могут начать реализовать, а послезавтра все будут разводить руками: и как же так получилось?», — резюмирует автор материала.

Тэги:

Комментарии

Статьи

08.01.21 09:40

Украинский арсенал: бронекаски

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
11.01.21 14:52

Цифровизация против человека. Кто победит?

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

«Эту страну не победить»: украинцы в соцсетях рассказали, как обойти условия карантина
12.01.21 06:36

«Эту страну не победить»: украинцы в соцсетях рассказали, как обойти условия карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Озвучена свежая статистика суточной заболеваемости коронавирусом в Украине

Озвучена свежая статистика суточной заболеваемости коронавирусом в Украине
12.01.21 10:57
647
Последние новости
12.01.21 12:55

Медведчук может стать премьером после внеочередных выборов Рады и формирования коалиции между «СН» и ОПЗЖ
12.01.21 12:40

Стало известно, во что обошелся главе КСУ Тупицкому отдых в Дубае
12.01.21 12:32

В Карпатах на горнолыжном курорте сломался подъемник с людьми
12.01.21 11:52

Японцы дружно не хотят принимать у себя Олимпийские игры
12.01.21 11:43

Свидетельства о вакцинации от COVID. Украинцам рассказали, что это значит
12.01.21 10:57

Озвучена свежая статистика суточной заболеваемости коронавирусом в Украине
12.01.21 10:54

В небе над Камчаткой эпично взорвался метеор
Фото и Видео
В Карпатах на горнолыжном курорте сломался подъемник с людьми
В Карпатах на горнолыжном курорте сломался подъемник с людьми
В Карпатах на горнолыжном курорте сломался подъемник с людьми
В Карпатах на горнолыжном курорте сломался подъемник с людьми
В небе над Камчаткой эпично взорвался метеор
В небе над Камчаткой эпично взорвался метеор
Около трети украинских депутатов оказались слугами совсем не народа, – СМИ
Около трети украинских депутатов оказались слугами совсем не народа, – СМИ
Молодой парень убил двух женщин на пешеходном переходе в Ровенской области
Молодой парень убил двух женщин на пешеходном переходе в Ровенской области
Одиозного главу КСУ Тупицкого засняли на отдыхе в Дубае
Одиозного главу КСУ Тупицкого засняли на отдыхе в Дубае
В Черкасской области отморозок убил своего крошечного сына
В Черкасской области отморозок убил своего крошечного сына
Авиакатастрофа в Индонезии подтверждена официально. Появились фото и видео с места крушения
Авиакатастрофа в Индонезии подтверждена официально. Появились фото и видео с места крушения
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку
В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку
Аваков пообещал «националистам» и «бандюкам» «демонстративную, неадекватную» реакцию
Аваков пообещал «националистам» и «бандюкам» «демонстративную, неадекватную» реакцию
fraza.com
Новости блогосферы
11.01.21 15:33

Грядет большая IT-битва, которая изменит мир не меньше, чем пандемия коронавируса
10.01.21 15:24

Ангажированность и сговор крупных соцсетей приведут к появлению новых свободных медиа
06.01.21 10:38

Почему замалчивают ситуацию с эпидемией COVID19 на Кубе?
30.12.20 11:20

Предварительные итоги 2020 года

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.