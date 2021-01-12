Стало известно, во что обошелся главе КСУ Тупицкому отдых в Дубае

Главное: В Конституционном Суде утверждают, что отдых Александра Тупицкого за весь период составляет чуть более 242 тыс. грн, а не 300 тыс. грн в сутки, как утверждали СМИ. Эта сумма полностью укладывается в его зарплату за последний месяц.

Детали: Конституционный Суд Украины опроверг информацию о роскошном отдыхе своего руководителя Александра Тупицкого. Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, с 6 до 13 января он действительно отдыхает с семьей в Дубае, в отельном номере с видом на море.

При этом, как утверждается, стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242 тыс. 116 грн 43 коп. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания.

В то же время доход главы КС за декабрь 2020 года, как утверждается, составил 433 тыс. 538 гривен.

«Также, по словам Александра Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, является откровенной ложью. В случае обнародования персональных сведений об указанных лицах они самостоятельно могут воспользоваться своим правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации», — заявили в КС.

В дальнейшем он свой отпуск комментировать отказывается.

В тему: 10 января СМИ сообщили, что Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah в Дубае, суточная стоимость которого составляет около 300 тыс. грн.