Трамп частично признал свою вину за беспорядки в Капитолии и ввел чрезвычайное положение в столице

Главное: Американский президент Дональд Трамп ввел в столице США чрезвычайное положение. Таким образом, Белый дом отреагировал на «чрезвычайную ситуацию, которая возникла в связи с инаугурацией нового президента». По данным СМИ, глава государства также частично признал свою вину за беспорядки в Капитолии.

Детали: Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия с 11 по 24 января на фоне подготовки к инаугурации Джо Байдена. Как сообщает пресс-служба Белого дома, он также приказал направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города реагировать на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в связи с инаугурацией нового президента.

При этом президент наделил Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях полномочиями для координации всех усилий по оказанию экстренной помощи в сложившихся обстоятельствах.

В заявлении подчеркивается, что данный шаг должен облегчить страдания местного населения и смягчить или устранить угрозу катастрофы в округе Колумбия.

Отметим, что в заявлении не упоминается о комендантском часе на период чрезвычайного положения.

Между тем, как сообщает Fox News со ссылкой на осведомленные источники, Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти частично признал свою вину за беспорядки в Вашингтоне. В частности, он заявил, что на нем есть «некоторая вина» за произошедшее в Капитолии.

При этом Маккарти, который является одним из ближайших союзников Трампа, отправил письмо своим коллегам-республиканцам, в котором заявил, что выступает против импичмента. Вместо этого он предложил ряд других вариантов, заинтересованность в реализации которых выразили некоторые члены Республиканской партии. Среди них — резолюция, осуждающая Трампа, и создание комиссии по расследованию нападения на Капитолий.

Как сообщает ABC, ФБР предупреждает власти о призывах протестно настроенных граждан к штурму судов, местных правительств, административных зданий в день инаугурации Джо Байдена 20 января с целью ее срыва. Как утверждается, подобный призыв был распространен еще до трагических событий в Капитолии,

В тему: В результате протестов в американской столице, вспыхнувших 6 января, погибли пять человек. Среди них ветеран ВВС США Эшли Бэбитт и создатель сайта Trumparoo, поддерживающего президента Дональда Трампа, Бенджамин Филипс, а также один полицейский. 11 января стало известно об убийстве полицейского, 15 лет проработавшего в охране Капитолия.