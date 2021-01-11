Microsoft запатентовала технологию «клонирования» человека

Главное: Компания Microsoft разработала технологию, которая позволяет создать виртуальную копию конкретного человека.

Детали: Специалисты компании Microsoft создали чат-бота, который на основе доступных о человеке данных сможет отвечать на сообщения так, будто это сделал реально существующий человек. Как сообщает LB.ua со ссылкой на заявку, опубликованную Офисом по патентам и товарным знакам США, технология позволяет на основе фото, видео, голосовых записей, публикаций, электронных писем и т. д. создавать специальный индекс личности.

Таким образом, искусственный интеллект сможет генерировать сообщения, фотографии и даже запись голоса человека.

Как утверждается, при наличии необходимых данных технология также сможет генерировать новые изображения человека в формате 2D и 3D и записи его голоса.

В тему: Осенью 2014 года ученые из Университета Саутгемптона выяснили, что сознание человека может функционировать еще в течение нескольких минут после смерти мозга.

В середине 2015 года американские специалисты по искусственному интеллекту провели эксперимент с тремя человекообразными роботами, в ходе которого машины решили логическую задачу, показав признаки самосознания.