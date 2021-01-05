Дерматолог заявил, что зуд может быть предвестником смертельной болезни

Главное: Какие неочевидные симптомы рака? О них поведал немецкий дерматолог.

Детали: Немецкий дерматолог Яэль Адлер поведал о симптомах онкологии. Некоторые из них – неочевидные.

Так, специалист заявил, что не следует «игнорировать изменения на коже».

Он поведал: «Прыщи, покраснение и раздражение могут быть следствием заболеваний внутренних органов, а экзема может указывать на проблемы с желудком или кишечником».

Медик отмечает: «Особенно внимательно следует относиться к зуду. Это явление может появиться без видимой причины. Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак».

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