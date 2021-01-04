Криштиану Роналду обогнал самого Пеле по числу голов

Главное: Криштиану Роналду обошел Пеле. Португалец забил уже 758 голов.

Детали: Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду обошел легендарного бразильца Пеле по числу голов за карьеру. Его команда обыграла в чемпионате Италии «Удинезе» со счетом 4-1, а 35-летний футболист забил два мяча.

Таким образом, за 1032 поединка Криштиану Роналду забил 758 голов и обошел Пеле, у которого было 757 мячей в 812 матчах.

Рекорд всех времен и народов принадлежит чеху Йозефу Бицану (759 голов) – большую часть своих мячей он забил во время Второй мировой войны во время немецкой оккупации.

Ранее мы писали, что был назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду.

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