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Новости > На Черкасщине попавшая в голову петарда тяжело травмировала ребенка

На Черкасщине попавшая в голову петарда тяжело травмировала ребенка

Александр Панько
03.01.21 10:08
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На Черкасщине попавшая в голову петарда тяжело травмировала ребенка

Главное: В Черкасской области неосторожное поведение с петардами привела к тому, что одна из них попала в голову 10-летнему мальчику. Его срочно госпитализировали.

Детали: В Черкасской области в селе Безбородьки во время празднования Нового года петарда попала 10-летнему мальчику в голову, в результате чего ребенок получил серьезные травмы. Об этом сообщает КНП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР».

Медики оказали мальчику экстренную помощь и срочно госпитализировали.

У него диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы.

В тему: В Днепре взорвавшаяся петарда лишила пальцев 10-летнюю девочку.

Тэги: общество, Черкассы, Черкасская область, петарда, новости Украины

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