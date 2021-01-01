Жертвами коронавируса в Украине стали еще 147 человек

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 147 человек. Данные на первый день нового года.

Детали: В Украине выявили еще 9 432 случая коронавируса. Данные на 1 января приводит СНБО.

Наибольший прирост фиксировали в Киеве – 885 случаев.

Известно, что жертвами заразы за сутки стали 147 человек. Всего COVID-19 унес уже 18 680 жизней.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 1 064 479 человек. За все время выздоровели 720 009 пациентов.

В тему: мы писали, что COVID-19 убил еще 209 человек в Украине.