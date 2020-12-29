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Новости > Скончался известный дизайнер Пьер Карден

Скончался известный дизайнер Пьер Карден

Агата Кловская
29.12.20 15:11
429
Скончался известный дизайнер Пьер Карден

Главное: Известный дизайнер Пьер Карден ушел из жизни в возрасте 98 лет. Причины его смерти пока не известны.

Детали: Модельер Пьер Карден скончался во Франции на 99-м году жизни. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на заявление семьи.

Отмечается, что дизайнер умер в больнице на западной окраине Парижа. Причины смерти не уточняются.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Италии. Он начал карьеру как театральный художник и в 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище».

С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.

Карден считался модным авангардистом. В 1960 году он создал первую коллекцию мужской одежды, нарушив традиционный подход к моде как исскуству для женщин. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодежи и детей.

Модельер запатентовал более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах.

В 1970 году Карден создавал дизайн для NASA. Он стал единственным человеком, примерившим скафандр Нила Армстронга, в котором астронавт впервые в истории ступил на Луну.

Является автором одноименного бренда парфюмерии Pierre Cardin.

В тему: 12 марта 2018 года скончался основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши.

19 февраля 2019 года скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд.

Тэги: общество, больница, дизайнер, мир, мода, Париж, Пьер Карден

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