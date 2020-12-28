Главные новости за 28 декабря 2020 года

- Курс гривны укрепился. Доллар и евро дешевеют.
- За сутки коронавирус в Украине еще 75 жизней. С начала пандемии жертвами болезни стали уже 17 849 людей.
- В Украину возвращается тепло. Синоптики поведали о погоде 31 декабря.
- С апреля украинцы начнут возвращаться к привычному ритму жизни. Впрочем, полностью от противоэпидемических ограничений отказываться рано.
- В мире существует 19 миллионов Bitcoin. В следующем году число вырастет.
- Windows 10X появится в 2021 году. Стали известны подробности.