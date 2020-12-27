Назван напиток, вызывающий самое сильное похмелье

Главное: Интенсивность цвета напитка влияет на реакцию организма. Бесцветный алкоголь переносится легче.

Детали: Ученые выяснили, что из всех алкогольных напитков самое сильное похмелье вызывает виски. Об этом сообщает издание «Medikforum».

По словам экспертов, на реакцию организма влияет интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.

На втором месте после виски — темный ром, а на третьем оказался бурбон. Также в рейтинге значатся вино и бренди. Кроме того, отдельное внимание специалисты уделили изучению влияния коктейлей на организм, так как эти спиртные напитки включают в себя несколько разных видов алкоголя.

Также в исследовании говорится, что опасность несет и пиво, которое употребляется в больших количествах. Объемы выпитого алкоголя могут влиять на степень похмелья, заключили эксперты.

В тему: 16 июня 2020 года мы писали, что русские назвали «идеальный способ» победить похмелье.

2 января 2020 года сообщалось, что ученые из университета Брайтона в Великобритании сообщили, как спастись от новогоднего похмелья.