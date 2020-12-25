Новое прочтение Агаты Кристи: на «Интере» – премьера сериала «Убийства по алфавиту»

В воскресенье, 27 декабря, в 19:00 на «Интере» — премьера британского мини-сериала «Убийства по алфавиту» (оригинальное название — The ABC Murders). Этот трехсерийный детектив — экранизация одного из самых известных романов легендарной Агаты Кристи. Главную роль — сыщика Эркюля Пуаро — играет Джон Малкович («Опасные связи», «RED», «Новый Папа»).

События сериала разворачиваются в 1933 году. Пуаро сталкивается с серийным убийцей по прозвищу ABC. Преступник убивает ничем между собой не связанных людей в алфавитном порядке. Первая жертва — Алиса Ашер из Андовера, вторая — Бэтти Бернард из Бэксхилл-он-Си... Кроме того, перед каждым убийством он отправляет Эркюлю Пуаро насмешливое письмо с указанием места и даты своего очередного преступления. Но каждый раз детектив и полиция прибывают слишком поздно...

По словам сценариста Сары Фелпс, которая занималась адаптацией романа для экранизации, практически все книги Агаты Кристи — о жажде власти, а не об убийствах: «Главный акцент в произведениях знаменитой писательницы сделан не на том, как человек был убит, а на том, почему он мертв, на причине его смерти. На самом деле Кристи всегда пишет о власти: на что люди способны, чтобы добиться ее и удержать. И я тоже старалась акцентировать внимание на этом, когда работала над сценарием сериала».

Трехсерийный детектив «Убийства по алфавиту» — это новое прочтение одноименного романа. А главный герой — Эркюль Пуаро — в исполнении Джона Малковича совсем не похож на привычный для нас образ легендарного сыщика. «Когда мне прислали сценарий сериала, я прочел несколько страниц и понял, что это превосходно, — рассказывает актер. — К тому же мне очень понравился мой герой. Должен признаться, что до этого я не знал Эркюля Пуаро. Конечно, в молодости я читал какие-то романы Агаты Кристи и смотрел фильмы по ее произведениям. Но образ этого детектива не отложился у меня в памяти. И я не видел, как его изображали в кино до меня. Поэтому я представил свой намеренно другой взгляд на Эркюля Пуаро».

Кроме того, телезрители не увидят в сериале одного из ключевых персонажей романа — капитана Артура Гастингса. «Задача Гастингса в книге — рассказывать читателям об Эркюле Пуаро, объяснять его поступки, — говорит сценарист. — Я же хотела выделить фигуру детектива, оставить его одного, чтобы показать масштаб этого человека и его уязвимость. А если Пуаро в сериале захочет, чтобы зрители что-то узнали о нем, он сам об этом расскажет».

Одну из ключевых ролей — инспектора Крома — играет Руперт Гринт, звезда фильмов о приключениях Гарри Поттера. Молодой актер признается, что для него работа в «Убийствах по алфавиту» — новый и очень интересный опыт: «До этого я никогда не играл такого серьезного и авторитетного персонажа. К тому же я большой поклонник Джона Малковича и давно мечтал поработать с ним. Он оказался очень классным парнем. Мне кажется, он привнес в образ Пуаро что-то особенное. Интереснее всего было играть сцены, где мой персонаж конфликтует с детективом из-за разных подходов к расследованию. Что касается самого сериала, то мне кажется, что наша версия истории получилась жестче по сравнению с тем, как эти события были описаны в романе Агаты Кристи».

Также в картине снялись Имон Фаррен, Ширли Хендерсон, Эндрю Бачан, Тара Фитцджеральд, Фрейя Мавор, Аня Чалотра, Кевин МакНалли и другие. Режиссером выступил Алекс Габасси — постановщик отдельных эпизодов сериала «Хроники Франкенштейна».