Украина не собирается закрывать международное авиасообщение

Главное: Украина не станет закрывать международное авиасообщение. Об этом говорят в правительстве.

Детали: Украина отказалась от идеи закрыть международное авиасообщение. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что все рейсы из Украины в другие страны будут осуществлять в обычном режиме.

Он сказал: «Хочу заверить, что таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники и не планирует вводить ограничения на авиасообщение».

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