Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Пресс-служба Минобороны опростоволосилась из-за «фальцета» министра

Пресс-служба Минобороны опростоволосилась из-за «фальцета» министра

Александр Панько
23.12.20 15:54
1349
Пресс-служба Минобороны опростоволосилась из-за «фальцета» министра

Главное: Пресс-служба Министерства обороны Украины четырежды переписывала в соцсетях комментарий своего руководителя относительно его возможной отставки. В основу недоразумения легло слово «фальцет», которое он, возможно, спутал со словом «фальстарт».

Детали: Министр обороны Андрей Таран назвал сообщение о требовании его отставки «фальцетом». Информация об этом изначально появилась на официальной странице Минобороны в Facebook. «Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать „третий конверт“. Пока — фальцет», — процитировало ведомство своего руководителя.

Скриншот сообщения Министерства обороны Украины в Facebook

Таким образом, он ответил на информацию народного депутата от фракции «Голос» Сергея Рахманина о том, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины с выражением недоверия министру Тарану в связи с неудовлетворительной работой и требованием об отставке.

На фоне многочисленных замечаний комментаторов о том, не перепутали ли в министерстве слова «фальцет» и «фальстарт», первоначальный пост был удален. Вместо него появился другой пост — с репостом заявления главы комитета Александра Завитневича с частичным опровержением информации Рахманина.

Скриншот сообщения Министерства обороны Украины в Facebook

Однако поток насмешек в комментариях не прекратился. Люди недоумевали, причем здесь «фальцет», и почему пресс-служба дополнила свой пост сообщением Завитневича, вместо того, чтобы его исправить. Поэтому вскоре и этот пост был удален.

Спустя еще несколько минут на странице появилось новое сообщение. На этот раз к нему добавили объяснение слова «фальцет».

Скриншот сообщения Министерства обороны Украины в Facebook

Получив еще одну порцию недоуменных комментариев, МО удалило и этот пост, заменив его еще одним — четвертым по счету. В нем указывается, что «профессиональная и политическая позиция членов парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки важна для эффективной работы Министерства обороны Украины».

При этом какие-либо комментарии от министра отсутствуют, однако в комментариях пользователи напомнили о курьезе.

Скриншот сообщения Министерства обороны Украины в Facebook

В тему: В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Instagram назвала Литву Латвией, после чего начала оправдываться, что таким образом «потроллила» пользователей Сети.

Тэги: Facebook, Министерство обороны Украины, политика, отставка, Андрей Таран, курьезы, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.12.20 08:55

Социализм в Америке входит в тренд

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.12.20 08:46

Полицаи в 1980-м году

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Люди запасаются продуктами... Украинцы в Британии рассказали о ситуации в стране
23.12.20 12:37

Люди запасаются продуктами... Украинцы в Британии рассказали о ситуации в стране

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 23 декабря 2020 года

Главные новости за 23 декабря 2020 года
23.12.20 19:00
Последние новости
23.12.20 19:00

Главные новости за 23 декабря 2020 года
23.12.20 18:31

Медведчук в интервью Bloomberg: Есть основания для досрочных выборов, которые лучше отражали бы интересы людей
23.12.20 17:45

Митрополит УПЦ рассказал, почему на богослужениях используется церковнославянский язык
23.12.20 16:54

В организме Марадоны обнаружили лекарства от алкоголизма и шизофрении
23.12.20 16:50

В УПЦ рассказали, как православным праздновать Новый год
23.12.20 16:30

Священник УПЦ объяснил, допустимо ли верующему ли употребление алкоголя во время поминания умершего
23.12.20 16:16

Кабмин предлагает штрафовать украинцев за нарушение самоизоляции
Фото и Видео
В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент
В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент
В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент
В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент
Доктор Комаровский рассказал, как уберечься от «британского» коронавируса
Доктор Комаровский рассказал, как уберечься от «британского» коронавируса
Появилось видео с места жуткого ДТП под Киевом, в котором погибли два пешехода
Появилось видео с места жуткого ДТП под Киевом, в котором погибли два пешехода
Во Франции мужчина учинил кровавую расправу над полицейскими
Во Франции мужчина учинил кровавую расправу над полицейскими
В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день
В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день
Отсидевший за убийство жены мужчина жестоко убил свою мать в одном из киевских спальников
Отсидевший за убийство жены мужчина жестоко убил свою мать в одном из киевских спальников
Умерла самая старая панда в мире
Умерла самая старая панда в мире
В Чехии нашли гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос
В Чехии нашли гвоздь, при помощи которого мог быть распят Иисус Христос
Челябинцы «с последней надеждой» обратились к будущему президенту... США
Челябинцы «с последней надеждой» обратились к будущему президенту... США
Ученые из Израиля восстановили пол, на который ступала нога Иисуса Христа
Ученые из Израиля восстановили пол, на который ступала нога Иисуса Христа
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.