Пресс-служба Минобороны опростоволосилась из-за «фальцета» министра

Главное: Пресс-служба Министерства обороны Украины четырежды переписывала в соцсетях комментарий своего руководителя относительно его возможной отставки. В основу недоразумения легло слово «фальцет», которое он, возможно, спутал со словом «фальстарт».

Детали: Министр обороны Андрей Таран назвал сообщение о требовании его отставки «фальцетом». Информация об этом изначально появилась на официальной странице Минобороны в Facebook. «Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать „третий конверт“. Пока — фальцет», — процитировало ведомство своего руководителя.

Таким образом, он ответил на информацию народного депутата от фракции «Голос» Сергея Рахманина о том, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины с выражением недоверия министру Тарану в связи с неудовлетворительной работой и требованием об отставке.

На фоне многочисленных замечаний комментаторов о том, не перепутали ли в министерстве слова «фальцет» и «фальстарт», первоначальный пост был удален. Вместо него появился другой пост — с репостом заявления главы комитета Александра Завитневича с частичным опровержением информации Рахманина.

Однако поток насмешек в комментариях не прекратился. Люди недоумевали, причем здесь «фальцет», и почему пресс-служба дополнила свой пост сообщением Завитневича, вместо того, чтобы его исправить. Поэтому вскоре и этот пост был удален.

Спустя еще несколько минут на странице появилось новое сообщение. На этот раз к нему добавили объяснение слова «фальцет».

Получив еще одну порцию недоуменных комментариев, МО удалило и этот пост, заменив его еще одним — четвертым по счету. В нем указывается, что «профессиональная и политическая позиция членов парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки важна для эффективной работы Министерства обороны Украины».

При этом какие-либо комментарии от министра отсутствуют, однако в комментариях пользователи напомнили о курьезе.

В тему: В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Instagram назвала Литву Латвией, после чего начала оправдываться, что таким образом «потроллила» пользователей Сети.