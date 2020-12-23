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Новости > Открыт новый тип льда

Открыт новый тип льда

Агата Кловская
23.12.20 20:24
444
Открыт новый тип льда

Главное: Стало известно о новом типе льда. О нем говорят ученые.

Детали: Международная группа ученых открыла новый тип льда. Их работу цитирует издание Physical Review Letters.

Отмечается, что над проектом работали исследователи из США, Китая и РФ.

Эксперты описали структуру и свойства гидрата водорода, который существует в виде льда при комнатной температуре и относительно низком давлении.

По их словам, такой лед интересен как потенциальное решение для хранения и транспортировки водорода: наиболее экологически чистого топлива. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

В статье сказано: «В чистом виде хранить водород рискованно из-за его взрывоопасности, да и плотность даже сжатого водорода слишком мала, поэтому ученые ищут экономически рентабельные способы хранения этого газа».

Информируется также: «Кристаллическая структура гидратов водорода сильно зависит от давления. При низком давлении он имеет большие полости, которые напоминают китайские фонарики, в каждом из которых размещается одна молекула водорода».

В публикации говорится: «По мере повышения давления структура становится более плотной, водорода в кристаллическую решетку встраивается все больше, но количество его степеней свободы уменьшается».

Издание пишет: «Ученые провели эксперименты по изучению свойств различных гидратов водорода и обнаружили странное поведение у одного из них, в котором на три молекулы воды приходится одна молекула водорода. Структуру этого гидрата, объясняющую его особенности, удалось понять с помощью эволюционного алгоритма USPEX».

Как стало известно, эксперты выявили, что в условиях, соответствующих эксперименту, образуется структура, очень похожая на уже известный протон-упорядоченный гидрат С1, но отличающаяся от него ориентацией молекул воды.

Кроме этого химики доказали, что протонное разупорядочение в новом гидрате водорода возникает уже при комнатной температуре.

В тему: ранее мы писали, что астрономы впервые получили радиосигнал с планеты из другой солнечной системы.

Тэги: ученые, мир, лед, наука, химия

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