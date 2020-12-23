От Киева до Одессы за 360 грн: стала известна стоимость проезда по частным дорогам Украины

Главное: В соответствии с распоряжением Кабмина стоимость проезда по платным дорогам общего пользования в Украине составит от 80 коп до 4,6 грн за километр в зависимости от веса автомобиля. При этом цена установлена в евро и к моменту появления таких трасс может измениться.

Детали: Кабинет Министров Украины установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Как сообщает РБК-Украина, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 23 декабря.

В соответствии с ним, стоимость будет колебаться от 2 до 18 евроцентов за км в зависимости от веса автомобиля.

Отметим, что в переводе на гривны, по официальному курсу Национального банка Украины на сегодняшний день, эта стоимость составляет 80 коп и 4,6 грн соответственно. Таким образом, стоимость проезда на легковом автомобиле по трассе Киев-Одесса составляет около 362 грн, Киев-Харьков — 377 грн, Киев-Львов — 435 грн.

В тему: В сентября 2018 года «Укравтодор» объявил о том, что участок трассы М-05 от Киева до Белой Церкви станет платным.