В начале следующей недели погода в Украине будет меняться: прогноз синоптиков

Главное: Какой будет погода в следующий понедельник? Прогноз дали синоптики.

Детали: В следующий понедельник, 28 декабря, в Украине изменится погода. Прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что дождь и мокрый снег возможны на юго-востоке и в Крыму. На остальной территории страны должно быть сухо.

При этом продолжит холодать: ночью будет от 5 мороза до 3 тепла, а днем от минус 1 до плюс 5.

В Киеве должно быть сухо: днем от 0 до плюс 2, а ночью 2-4 мороза.

Карта погоды:

В тему: мы писали, что на выходные в Украине похолодает, пойдет снег.