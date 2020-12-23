Жертвами коронавируса в Украине за сутки стали 275 человек

Главное: За сутки коронавирус выявили у 10 136 человек. Умерли 275 людей.

Детали: За сутки в Украине выявили еще 10 136 случаев COVID-19. Данные на среду, 23 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Было проведено 61 445 тестирований: методом ПЦР – 41 219, методом ИФА – 20 226.

Наибольший прирост больных был в Киеве – 1 381 человек.

За отчетный период госпитализировали 2 979 человек, а 15 372 человека выздоровели.

Всего с начала пандемии заразились уже 989 642 человека, а выздоровели 615 660 человек.

Жертвами заразы за сутки стали 275 человек, за все время COVID-19 унес уже 17 172 жизней.

В тему: мы писали, что в минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день.