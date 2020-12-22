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Новости > Украинскую делегацию в ТКГ опять поймали на неправде: Донецк так и не получил от Киева списков лиц для обмена, — Розенбаум

Украинскую делегацию в ТКГ опять поймали на неправде: Донецк так и не получил от Киева списков лиц для обмена, — Розенбаум

Автор: «Фраза»
22.12.20 17:01
637
Украинскую делегацию в ТКГ опять поймали на неправде: Донецк так и не получил от Киева списков лиц для обмена, — Розенбаум

Украинскую делегацию в ТКГ опять поймали на неправде: Донецк так и не получил от Киева списков лиц для обмена. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум, сообщают «Вести».

«Представители Украины не направляли Донецку списки для проведения обмена удерживаемых лиц. Накануне об этом опять сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. А сегодня его слова были опять опровергнуты представителем Донецка в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарьей Морозовой. Морозова прокомментировала слова Кравчука о том, что Киев якобы еще месяц назад подал Донецку список из 11 имен для обмена, и что передача этих лиц «должна приблизить стороны к заключительному этапу процесса обмена», — отметил эксперт.

По ее словам, «читая подобные высказывания, складывается впечатление, что члены украинской делегации живут в какой-то своей, параллельной и не слишком здоровой, реальности. Объясню, почему. Первое — никаких списков для обмена от украинской стороны ни месяц, ни неделю, ни день назад мы не получали. Второе — на данный момент мы разыскиваем на территории Украины 103 человека и регулярно направляем нашим визави запросы с целью получения сведений об этих людях. Нам важно понимать их статус — место содержания, причина задержания, состояние здоровья и т.д. Только располагая этими данными, мы сможем сформировать свой список людей для обмена».

Также Морозова отметила, что, несмотря на многочисленные просьбы, с начала 2020 года Киев не передал Донецку информацию ни по одному из более ста удерживаемых лиц. И прокомментировала слова Кравчука о возможности обмена «всех на всех»: «До окончания конфликта сделать это невозможно, поэтому в Минске была разработана новая формула — „всех установленных на всех установленных“. Необходимость обеспечения заключительного этапа закреплена в пункте № 6 Комплекса мер, но она может быть реализована только после выполнения предыдущих условий этого документа. В частности, речь идет о принятии закона об амнистии. Однако Украина всячески уклоняется от выполнения обязательств по реализации Комплекса мер. В результате переговорный процесс на Минской площадке сегодня заблокирован по всем ключевым направлениям, включая и обмен удерживаемыми лицами. О каких списках и формулах можно вообще говорить в такой ситуации? Я понимаю, почему Украина прибегает к информационным провокациям. Это попытка хоть как-то обелить себя и переложить на других вину за срыв новой фазы обмена, которую многие очень ждали до конца этого года».

«Что означают эти слова? Они о том, что для обсуждения и планирования новых этапов обмена Киеву необходимо завершить предыдущие этапы процедуры, предполагающие процессуальную очистку освобожденных лиц. Нам еще раз напомнили, что украинская сторона не только не выполнила данные обязательства в отношении 50 человек, освобожденных в 2019-2020 годах, но и блокирует дальнейшую процедуру обмена, отказываясь от выполнения Комплекса мер. А, значит, не просто до нового года, но и вообще в ближайшем будущем никакого обмена удерживаемыми лицами мы не увидим», — отметил Розенбаум.

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